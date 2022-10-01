Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Энергоатома" Петра Котина.
Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.
"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом - он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.
Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.
"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.
Напомним, ранее Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Оккупанты обвинили их в сотрудничестве с ВСУ.
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