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Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении

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Энергодар, Суббота 01 октября 2022 07:23
Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении Фото: Игорь Мурашов, гендиректор ЗАЭС (energoatom_ua)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Энергоатома" Петра Котина.

Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом - он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.

Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.

"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.

Напомним, ранее Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Оккупанты обвинили их в сотрудничестве с ВСУ.

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