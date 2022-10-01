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Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию

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Киев, Суббота 01 октября 2022 09:15
Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отменил в Украине осенний призыв на срочную военную службу. Также он отсрочил демобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, призыва в Украине в октябре-декабре текущего года не будет.

Также президент отсрочил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Следовательно, таким образом, срочников, отслуживших установленные сроки и находящихся в составе военных подразделений, не могут уволить в запас, поскольку сроки демобилизации пока не установлены.

Указ вступает в силу с дня опубликования, 30 сентября.

Напомним, что еще в начале полномасштабной войны президент Владимир Зеленский также отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.

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