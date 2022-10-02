ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ заявило, что похищение директора ЗАЭС влияет на ядерную безопасность

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 00:56
МАГАТЭ заявило, что похищение директора ЗАЭС влияет на ядерную безопасность Фото: МАГАТЭ заявило, что похищение директора ЗАЭС влияет на ядерную безопасность (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Похищение генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова влияет на ядерную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он повторил, что это задержание оказывает очень значительное влияние, по крайней мере, на два из семи обязательных столпов ядерной безопасности, которые он обозначил в начале конфликта в Украине.

"Такое задержание любого члена персонала станции само по себе стало бы источником серьезной озабоченности, а также из-за его психологического воздействия и давления на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности и безопасность", - сказал Гросси.

Кроме того, генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и сохранности станции. Он обеспечивает выполнение всех эксплуатационных процедур станции, в том числе связанных с ядерной безопасностью, радиационной безопасностью эксплуатационного персонала и ядерной безопасностью. Кроме того, он активирует и руководит реагированием на любую ядерную аварийную ситуацию на месте.

"Таким образом, его отсутствие на работе также оказывает непосредственное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и охраны станции", - добавил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил надежду, что Мурашов благополучно и быстро вернется к своей семье и сможет возобновить свои важные функции на АЭС.

Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Международному агентству по атомной энергии удалось отыскать похищенного оккупантами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ
NEWS
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины