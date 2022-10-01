ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные взяли Лиман под контроль

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 22:35
Украинские военные взяли Лиман под контроль Фото: украинские военные взяли Лиман под контроль (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили город Лиман в Донецкой области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман в Донецкой области", - сказали военные.

Защитники сбросили российский флаг со здания городского совета Лимана и подняли государственный флаг Украины.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины