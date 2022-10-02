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В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа"

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 02 октября 2022 20:38
В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" Фото: в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Константин Широкун

В Турции сегодня, 2 октября, состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетман Иван Мазепа".

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

В Турции спустили на воду новый украинский корвет &quot;Гетман Иван Мазепа&quot;"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины", - отметила Зеленская.

В Турции спустили на воду новый украинский корвет &quot;Гетман Иван Мазепа&quot;

Что известно о корвете Ada

Корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Планируется, что корабль примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

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