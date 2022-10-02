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Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов, - Зеленский

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Лиман, Воскресенье 02 октября 2022 13:05
Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов. Это подтверждено ао состоянию на сегодня, 12:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам, слава Украине!" - сказал Зеленский.

Напомним, вчера украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента.

Добавим, как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

При этом британская разведка называет уход оккупантов из Лимана значительной политической неудачей России.

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Владимир Зеленский
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