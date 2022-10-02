В 20 км до Кременной. Украинские военные освободили Торское в Донецкой области

Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге до Кременной", - сказал он.

Череватый добавил, что украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.