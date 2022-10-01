ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Открывает ворота для освобождения Донбасса. В ВСУ объяснили важность Лимана

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 16:52
Открывает ворота для освобождения Донбасса. В ВСУ объяснили важность Лимана Фото: в ВСУ объяснили важность Лимана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Освобождение украинскими войсками Лимана Донецкой области открывает путь к деоккупации Донбасса, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Освобождение Лимана важно с разных сторон.

  • Во-первых, это продолжит Харьковскую операцию. Обычно после таких успехов войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже".
  • Во-вторых, это захват важного района, который, по сути, открывает ворота на освобождение Донбасса. Ведь дальше открывается направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.
  • В-третьих, это важный психологический момент - окружение большой группировки противника, который ранее похвастался своей непобедимостью. Это важный момент для ВСУ, которые чувствуют все больше сил.

Череватый отметил, что в Лимане сражались профессиональные российские войска - так называемый "Барс" (боевой армейский резерв).

"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.

Напомним, украинские защитники вошли в Лиман, сейчас там ведутся бои.

Ранее было опубликовано видео, где ВСУ подняли украинский флаг на въезде в Лиман.

Кроме того, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины