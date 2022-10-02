Путин отказывается от обороны в Луганской области и готовит перестановки в генералитете, - ISW
Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.
Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW.
"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.
Аналитики считают, что Кремль может готовить информационную почву для перестановки в Минобороны РФ на фоне критики генералов со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
По мнению экспертов, российские вооруженные силы не в состоянии действовать на поле боя с применением ядерного оружия, даже несмотря на то, что у них есть необходимое оборудование.
"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников не дает функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение", - отмечают аналитики.
Ключевые выводы ISW
- Украинские силы освободили Лиман и, вероятно, зачищают населенный пункт по состоянию на 1 октября.
- Украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в Херсонской области и подготавливают условия для дальнейшего наступления.
- Российские силы нанесли удары по Бахмутскому и Авдеевскому районам Донецкой области.
- Российские войска продолжали плановые удары по украинским тылам на юге.
- Российское военное руководство продолжает ставить под угрозу будущее восстановление сил, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего числа тел для продолжающихся боевых действий в Украине.
- Российские мобилизационные органы продолжают проводить дискриминационную мобилизационную практику.
Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.
Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.