Удар по колонне под Запорожьем: количество жертв увеличилось

Фото: в результате ракетного удара по колонне под Запорожьем погиб 31 человек (GettyImages)

Число погибших из-за ракетного удара оккупантов по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской области Александра Старуха в эфире телемарафона.