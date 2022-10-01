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Удар по колонне под Запорожьем: количество жертв увеличилось

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Запорожье , Суббота 01 октября 2022 19:24
Удар по колонне под Запорожьем: количество жертв увеличилось Фото: в результате ракетного удара по колонне под Запорожьем погиб 31 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за ракетного удара оккупантов по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской области Александра Старуха в эфире телемарафона.

"К сожалению, увеличилось (количество погибших, - ред.), еще одна женщина умерла, она была тяжело ранена", - рассказал он.

По его словам, количество жертв достигло 31 - 30 гражданских и один работник полиции.

Что известно о ракетном ударе по колонне под Запорожьем

Утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по стоявшей в очереди на выезде из Запорожья автоколонне. Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300. СБУ уже начала расследовать обстрел россиянами гуманитарной колонны. 1 октября стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек.

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