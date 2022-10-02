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В Сумской области на мине подорвалось авто: есть жертва и трое раненых

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Ахтырка, Воскресенье 02 октября 2022 10:55
В Сумской области на мине подорвалось авто: есть жертва и трое раненых Фото: в Ахтырском районе подорвалось авто (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталья Юрченко

Автомобиль "Укртелекома" подорвался на вражеской мине в Ахтырском районе в Сумской области. В результате взрыва есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Трагедия произошла около 8:45 сегодня, 2 октября. Автомобиль связистов "Укртелекома" съехал на обочину дороги у телебашни. Машина наехала на российскую мину.

В авто были четыре человека, трое из них находятся в больнице. Водитель погиб от полученных травм.

На месте происшествия работают правоохранители. Пока обстоятельства трагедии выясняются.

"Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий в Сумской области. Мои соболезнования семье погибшего", - отметил Живицкий.

Фото: авто "Укртелекома" подорвалось на мине в Ахтырском районе (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, российские войска в ночь на 2 октября и с утра атаковали Сумскую область из артиллерии и минометов.

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