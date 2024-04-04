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Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

Четверг 04 апреля 2024 18:19
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Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине Архивное фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. В противном случае ситуация в стране может стать еще более опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", - сказал чиновник.

По его словам, есть два сценария развития событий. Первый - союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и украинская армия сможет вернуть себе больше территории.

"С другой стороны - этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", - добавил генсек.

Он уточнил, что для достижения долгосрочного мира в Украине нужно обеспечить мощные вооруженные силы страны. В НАТО уверены, что Украина может достичь новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую ей поддержку.

Фонд на 100 млрд долларов

Напомним, во вторник, 2 апреля, Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение может быть принято на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь, сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда следует учитывать национальные взносы.

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