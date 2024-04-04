Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. В противном случае ситуация в стране может стать еще более опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", - сказал чиновник.

По его словам, есть два сценария развития событий. Первый - союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и украинская армия сможет вернуть себе больше территории.

"С другой стороны - этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", - добавил генсек.

Он уточнил, что для достижения долгосрочного мира в Украине нужно обеспечить мощные вооруженные силы страны. В НАТО уверены, что Украина может достичь новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую ей поддержку.