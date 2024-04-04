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Произошло после залпов: в МАГАТЭ раскрыли детали отключения одной из линий на ЗАЭС

Четверг 04 апреля 2024 21:51
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Произошло после залпов: в МАГАТЭ раскрыли детали отключения одной из линий на ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС под угрозой блэкаута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отключение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ на Запорожской атомной электростанции произошло после того, как в районе станции прозвучали залпы артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам экспертов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, отключение единственной оставшейся линии 330 кВ зафиксировали в 10:06. В результате этого электроснабжение станции зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. До начала полномасштабного вторжения станцию питали четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ.

В МАГАТЭ уточняют, что причина такого отключения "не была сразу ясна", но она последовала за сообщениями о военной активности в регионе.

"Это также подтвердила группа МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные залпы артиллерии сегодня утром, а также в среду, когда группа слышала ракетные обстрелы", - подчеркнули в агентстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, реагируя на инцидент, отметил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция в очередной раз лишилась ключевого источника электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов.

"События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают реальную опасность, грозящую этому крупнейшему объекту", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 апреля, утром в "Энергоатоме" заявили о том, что Запорожская АЭС находится под угрозой блэкаута. Это произошло из-за того, что российские обстрелы привели к отключению внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

В компании подчеркивали, что это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС.

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