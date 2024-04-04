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В СБУ озвучили неожиданную версию удара РФ по 128-й бригаде ВСУ

Украина, Четверг 04 апреля 2024 13:47
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В СБУ озвучили неожиданную версию удара РФ по 128-й бригаде ВСУ Фото: в СБУ озвучили неожиданную версию удара РФ по 128-й бригаде ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили по личному составу 128-й бригады в Запорожской области в ноябре 2023 года, устроив техническое проникновение в Сил обороны. Эта версия - одна из основных.

Об этом рассказал глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас одна из основных версий, что наведение (удара по 128-й бригаде, - ред) стало возможным именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях", - отметил он.

В ходе расследования выяснилось, что на одно из устройств, на котором находился мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета.

По словам бригадного генерала, рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных является одной из угроз.

"Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям", - отметил Витюк.

Удар по личному составу 128-й бригады в Запорожской области

РФ ударила по личному составу 128-й ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. В этот момент проходило торжественнное вручение наград ко Дню артиллериста, 3 ноября 2023 года.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М" по скоплению военных. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданских. Тогда погибли 19 военных.

В свою очередь, 19 ноября, в День ракетно-артиллерийских войск РФ, во время награждения, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области. Произошло это во время награждения оккупантов. В итоге, ВСУ удалось уничтожить несколько десятков российских военных. Еще около сотни получили тяжелые ранения. Этот удар по врагу военные назвали местью за удар РФ по военнослужащим 128 отдельной горно-штурмовой бригаде 3 ноября.

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