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Румыния призвала к "амбициозным действиям" в поддержке Украины на саммите НАТО

Брюссель, Четверг 04 апреля 2024 15:28
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Румыния призвала к "амбициозным действиям" в поддержке Украины на саммите НАТО Фото: Луминица Одобеску, глава МИД Румынии (twitter.com/Odobes1Luminita)
Автор: Иван Носальский

Страны-члены НАТО должны перейти к амбициозным действиям в вопросе поддержки Украины на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Румынии Луминицу Одобеску в Twitter.

Глава МИД рассказала, что в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось сегодня, 4 апреля, она подчеркнула "острую необходимость" сохранения поддержки евроатлантического пути Украины.

"Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо", - добавила Одобеску.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, Украина продолжает рассчитывать, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники примут решения, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, задание максимум - получить официальное приглашение на вступление в Альянс. Это будет означать, что для Украины "зарезервировано место" в НАТО.

В то же время Чернев добавил, что задача минимум - это "дорожная карта" вступления Украины в НАТО. Она, вероятно, будет содержать шаги для членства, а также сроки.

При этом несколько дней назад государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что саммит НАТО в Вашингтоне будет сфокусирован на обсуждении разработки такой "дорожной карты". О приглашении Украины он не высказывался.

Более детально о том, когда наша страна может присоединиться к Альянсу - в материале РБК-Украина.

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