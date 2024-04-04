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Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку: есть жертвы и раненый

Нью-Йорк, Четверг 04 апреля 2024 18:35
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Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку: есть жертвы и раненый Архивное фото: Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 4 апреля, нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, россияне нанесли по городу четыре авиаудара.

"Есть информация о двух погибших людях и 1 раненом", - написал Филашкин.

Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку: есть жертвы и раненый

Скриншот: Нью-Йорк (deepstatemap.live)

Глава области уточнил, что были повреждены многочисленные частные дома. Точные последствия обстрела сейчас устанавливаются.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Сегодня сообщалось, что правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российские войска изменили тактику в попытках уничтожить энергетическую структуру Украины.

А ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове обесточили в четверг, 4 апреля. Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

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