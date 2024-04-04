ВСУ ликвидировали уже более 445 тысяч россиян: новые потери врага

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения врага уничтожили уже более 445 тысяч россиян. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 670 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Потери противника на 4 апреля 2024 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои идут в районе Купянска Харьковской области.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.