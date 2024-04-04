ВСУ ликвидировали уже более 445 тысяч россиян: новые потери врага
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения врага уничтожили уже более 445 тысяч россиян. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 670 захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Потери противника на 4 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - 445040 (+670) человек,
- танков - 7018 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 13386 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 11171 (+29) ед,
- РСЗО - 1026 (+1) ед,
- средства ПВО - 746 (+1) ед,
- самолетов - 347 ед,
- вертолетов - 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21),
- крылатые ракеты - 2059 ед.
- корабли/катера - 26 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14861 (+48) ед,
- специальная техника - 1845 (+7).
Ситуация на фронте
Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои идут в районе Купянска Харьковской области.
Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.
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