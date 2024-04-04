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Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины, - Кулеба

Четверг 04 апреля 2024 16:26
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Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.

"Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", - сказал Он.

По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках "Рамштайна", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

"И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину", - добавил министр.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны , предназначенные для защиты жизни.

В том же числе, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно , до сих пор не закрывают небо областного центра.

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