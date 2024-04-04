На грани блэкаута. На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключилась внешняя воздушная линия

В четверг, 4 апреля, из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее временно оккупированная ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.

"Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь "в случае отключения этой - последней - линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции".

Кроме того, "Энергоатом" заявил, что ЗАЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - "Энергоатома". К тому же Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.