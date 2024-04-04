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На грани блэкаута. На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключилась внешняя воздушная линия

Четверг 04 апреля 2024 10:53
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На грани блэкаута. На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключилась внешняя воздушная линия Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 4 апреля, из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее временно оккупированная ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.

"Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь "в случае отключения этой - последней - линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции".

Кроме того, "Энергоатом" заявил, что ЗАЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - "Энергоатома". К тому же Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

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