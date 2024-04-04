Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут отложить на несколько недель, - Bloomberg

Голосование Палаты представителей Конгресса США по вопросу помощи Украине маловероятно, по крайней мере, до середины апреля. Отсрочка может оказаться еще больше, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны республиканских сторонников жесткой линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Команда Джонсона не поделилась каким-либо подробным планом пакета помощи с законодателями-республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках со стороны администрации президента Джо Байдена, он будет настаивать. Из-за этого ему трудно заручиться поддержкой для голосования на следующей неделе, заявили партийные чиновники.

В интервью Fox News спикер заявил, что выдвинет новые условия помощи. Эти условия могут включать конвертацию помощи в кредит, который Украина в конечном итоге будет обязана погасить, конфискацию российских активов в качестве компенсации и отмену моратория администрации Байдена на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа, сказал Джонсон.

Администрация Байдена в своем заявлении отклонила сделку по оказанию помощи Украине при условии отмены моратория на экспорт СПГ.

Представитель Джонсона Тейлор Холси заявил, что обещание спикера быстрых действий не имело целью обозначить конкретный срок и что Джонсон "опрашивает членов" всей партии относительно плана.

Два представителя республиканского руководства заявили, что с технической точки зрения Джонсон все еще может принять решение о плане помощи на выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Но этот ускоренный график может грозить провалом закона, а также еще больше вызвать недовольство сторонников жесткой линии Республиканской партии.

Представитель Республиканской партии, придерживающийся жесткой линии, Марджори Тейлор Грин из Джорджии в прошлом месяце сделала первый процедурный шаг, инициировав голосование по отстранению Джонсона от поста спикера. Реакция со стороны партийных сторонников жесткой линии по поводу помощи Украине может создать импульс для отставки.