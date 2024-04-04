Россияне атаковали Харьков: есть попадания в жилые дома, среди погибших - спасатели

Сегодня ночью, 4 апреля, во время российской атаки "Шахедами" были зафиксированы удары по частным и многоквартирным жилым домам Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

О движении "Шахедов" на территории Харьковской области сообщили в 00:24 . В воздушных силах писали о группе "Шахедов" с северо-востока.

Около 01:10 Синегубов сообщил, что кафиры наносят удары беспилотниками по Харькову и призвал находиться в укрытиях.

"Шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам Харькова, сообщил предварительные данные городской голова Терехов. Информацию о раненых и разрушениях устанавливают.

По данным руководителя Харьковской ОВО Синегубова, по городу зафиксировали по меньшей мере четыре удара, в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

По состоянию на 1:51 две женщины получили острую реакцию на стресс.

"На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном - обрушились плиты жилого дома. Сейчас известно о трех "прилетах" по жилым домам", - написал Игорь Терехов.

Уже в 02:05 сообщалось, что во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли три спасателя. Враг нанес еще один удар при ликвидации последствий.