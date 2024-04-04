ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Харьков: есть попадания в жилые дома, среди погибших - спасатели

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 02:02
UA EN RU
Россияне атаковали Харьков: есть попадания в жилые дома, среди погибших - спасатели Фото: в Харькове есть попадания в жилые дома и погибшие (Pavlo Petrov)
Автор: Ксения Вертебная

Сегодня ночью, 4 апреля, во время российской атаки "Шахедами" были зафиксированы удары по частным и многоквартирным жилым домам Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

О движении "Шахедов" на территории Харьковской области сообщили в 00:24 . В воздушных силах писали о группе "Шахедов" с северо-востока.

Около 01:10 Синегубов сообщил, что кафиры наносят удары беспилотниками по Харькову и призвал находиться в укрытиях.

"Шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам Харькова, сообщил предварительные данные городской голова Терехов. Информацию о раненых и разрушениях устанавливают.

По данным руководителя Харьковской ОВО Синегубова, по городу зафиксировали по меньшей мере четыре удара, в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

По состоянию на 1:51 две женщины получили острую реакцию на стресс.

"На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном - обрушились плиты жилого дома. Сейчас известно о трех "прилетах" по жилым домам", - написал Игорь Терехов.

Уже в 02:05 сообщалось, что во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли три спасателя. Враг нанес еще один удар при ликвидации последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации