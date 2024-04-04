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Столтенберг о ПВО Украине: некоторые союзники в ближайшее время осмотрят свои запасы

Четверг 04 апреля 2024 18:09
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Столтенберг о ПВО Украине: некоторые союзники в ближайшее время осмотрят свои запасы Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны. В ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

"Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы, впрочем, не раскрыл других деталей.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, которые предназначены для защиты жизни.

В том же числе, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.

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