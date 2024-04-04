Столтенберг о ПВО Украине: некоторые союзники в ближайшее время осмотрят свои запасы

Союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны. В ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

"Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", - заявил генсек НАТО. Столтенберг отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы, впрочем, не раскрыл других деталей.