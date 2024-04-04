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Латвия предусмотрела новый пакет помощи Украине и передаст дроны на 1 млн евро

Киев, Четверг 04 апреля 2024 11:39
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Латвия предусмотрела новый пакет помощи Украине и передаст дроны на 1 млн евро Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия предусмотрела новый пакет военной помощи для Украины. Также наша страна получит дроны на 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини во время брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Латвия уже в этом месяце предусмотрела следующий пакет военной помощи. И мы также предусмотрели пожертвования как на материально-технические вещи, так и амуницию и вооружение, которое есть у нас. Особенно амуниция очень важна для Украины. Это мы также обсудили сегодня с премьер-министром Украины. Очень важны взрывчатые вещества, транспорт, оружие, индивидуальная экипировка", - сказала она.

Латвия также присоединилась к коалиции дронов и параллельно работает в этом направлении. В скором времени Украина получит партию беспилотников.

"Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в общей сложности на 1 млн евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиям", - отметила премьер.

По ее словам, Латвия поддержала инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Латвия внесет 10 млн евро.

"Мы также доставим необходимую экипировку, а также предоставляем реабилитацию украинским военным", - добавила Эвика Силиня.

Помощь стран Балтии

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Недавно стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Размер помощи составляет 10 млн евро, средства пойдут как на помощь ВСУ, так и на восстановление Украины.

Ранее в Латвии заявили, что оказали нашей стране помощь на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

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