Россияне ночью атаковали Украину 20 дронами. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Украину использовав 20 дронов-камикадзе. ПВО сбила больше половины из них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 4 погибших и 11 раненых из-за атаки по Харькову.

Кроме того, российские войска запустили "Шахеды" и в направлении южных областей. Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.

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