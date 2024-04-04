Кулеба назвал главный месседж на заседании Совета Украина-НАТО

Главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ перед заседанием, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

"Она (Россия - ред.) хочет просто выполнить свою стратегическую цель, а именно стереть Украину с мировой карты. Я рад быть здесь, но мое основное сообщение с которым я сюда приехал, это - Patriot", - сказал он.

Кулеба отметил, что сейчас очень важно сохранять украинские жизни, города, Украину и все это зависит от разных систем ПВО, в частности это касается Patriot, "потому что они самые мощные".

"Мы ведь знаем, что только в марте по Украине было выпущено более 90 баллистических ракет. И, к сожалению, не хватает нам средств ПВО. Поэтому сегодня мы будем как раз обсуждать этот вопрос", - констатировал глава МИД.