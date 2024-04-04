НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и просьбы такой не было, - Столтенберг
Североатлантический альянс (НАТО) не имеет планов о направлении войск в Украину. При этом и соответствующего запроса со стороны Киева не было.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля.
"У нас нет каких-либо планов по направлению натовских военных в Украину. Не было такого запроса", - подчеркнул он.
Столтенберг обратил внимание, что украинская сторона обращается к странам-союзникам и партнерам по оказанию оборонной поддержки для отражения широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. И государства условного Запада оказывают такую поддержку.
"Украинцы просят оборудование, боеприпасы и необходимое оружие. И мы им это предоставляем", - сказал генсек НАТО.
Вместе с тем, Столтенберг отметил, что альянс намерен продолжать такой вид помощи.
"Но это не значит, что мы будем делать что-то еще. Мы помогаем им защищать себя", - констатирует он.
Генсек НАТО также указывает, что Украина имеет полное и законное право давать отпор российской военной агрессии и защищать свою территорию, поскольку Москва своим захватническим нападением нарушает устав ООН и международные законы и нормы. Другие государства осуждают действия Кремля, и в свою очередь вправе помогать Киеву бороться за суверенитет страны и неприкосновенность ее границ.
Так Столтенберг ответил на вопрос представителей СМИ относительно нарративов и пропагандистских "вбросов" Кремля о якобы привлечении стран Запада к войне РФ против Украины.
"Мы имеем право поддерживать Украину, помогать защищать себя и это делают союзники", - заявил генсек НАТО.
Идея Макрона об отправке войск
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Добавим, в конце марта министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не исключает возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды. А уже 3 апреля финский президент Александр Стубб заявил об отсутствии причин отправки войск страны в Украину.
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