НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и просьбы такой не было, - Столтенберг

Североатлантический альянс (НАТО) не имеет планов о направлении войск в Украину. При этом и соответствующего запроса со стороны Киева не было.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля.

"У нас нет каких-либо планов по направлению натовских военных в Украину. Не было такого запроса", - подчеркнул он.

Столтенберг обратил внимание, что украинская сторона обращается к странам-союзникам и партнерам по оказанию оборонной поддержки для отражения широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. И государства условного Запада оказывают такую поддержку.

"Украинцы просят оборудование, боеприпасы и необходимое оружие. И мы им это предоставляем", - сказал генсек НАТО.

Вместе с тем, Столтенберг отметил, что альянс намерен продолжать такой вид помощи.

"Но это не значит, что мы будем делать что-то еще. Мы помогаем им защищать себя", - констатирует он.

Генсек НАТО также указывает, что Украина имеет полное и законное право давать отпор российской военной агрессии и защищать свою территорию, поскольку Москва своим захватническим нападением нарушает устав ООН и международные законы и нормы. Другие государства осуждают действия Кремля, и в свою очередь вправе помогать Киеву бороться за суверенитет страны и неприкосновенность ее границ.

Так Столтенберг ответил на вопрос представителей СМИ относительно нарративов и пропагандистских "вбросов" Кремля о якобы привлечении стран Запада к войне РФ против Украины.

"Мы имеем право поддерживать Украину, помогать защищать себя и это делают союзники", - заявил генсек НАТО.