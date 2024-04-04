ЦРУ предупредило о риске войны Ирана против Израиля, - Vox News
Уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Американская разведка ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vox News.
"Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявляли, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство", - пишет издание со ссылкой на ближневосточные СМИ.
Ливанский панарабский спутниковый телеканал новостей Al Mayadeen сообщил, что Тегеран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.
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"С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске", - написал он.
בעזרת השם נגרום לציונים להתחרט על פשע התוקפנות שלהם נגד הקונסוליה האיראנית בדמשק— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 3, 2024
Обострение между Израилем и Ираном
В понедельник, 1 апреля, Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии Дамаску. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Одним из погибших в атаке оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
После инцидента, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила призыв резервистов для усиления своей системы противовоздушной обороны.
ЦАХАЛ уже не впервые наносит удары по территории Сирии. Так, в декабре израильская армия ликвидировала старшего советника Революционной гвардии Ирана Саеда Рази Мусави.
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