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ЦРУ предупредило о риске войны Ирана против Израиля, - Vox News

Ближний Восток, Четверг 04 апреля 2024 01:16
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ЦРУ предупредило о риске войны Ирана против Израиля, - Vox News Фото: Иран готовит военную операцию против Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Американская разведка ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vox News.

"Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявляли, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство", - пишет издание со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Ливанский панарабский спутниковый телеканал новостей Al Mayadeen сообщил, что Тегеран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

Обновлено 2:07: Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи опубликовал угрозы на иврите.

"С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске", - написал он.

Обострение между Израилем и Ираном

В понедельник, 1 апреля, Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии Дамаску. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Одним из погибших в атаке оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

После инцидента, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила призыв резервистов для усиления своей системы противовоздушной обороны.

ЦАХАЛ уже не впервые наносит удары по территории Сирии. Так, в декабре израильская армия ликвидировала старшего советника Революционной гвардии Ирана Саеда Рази Мусави.

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