Члены G7 могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть, - Минфин США

Члены G7 могут пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть. Это будет зависеть от рыночных условий или других факторов.

Об этом заявила и.о. помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма Анна Моррис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В рамках широкомасштабного механизма санкций против торговли российской нефтью США в феврале ввели санкции в отношении российского государственного грузоотправителя "Совкомфлот" и 14 его нефтяных танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Моррис заявила, что продажа западным странам нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не нарушает санкций.

"Как только российская нефть переработана, с технической точки зрения она перестает быть российской нефтью. Если она перерабатывается в стране, а затем отправляется дальше, с точки зрения санкций это импорт из страны покупки, это не импорт из России", - сказала она.

Торговля нефтью между РФ и Индией

Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд заявил, что Вашингтон не просил Индию сократить импорт российской нефти.

По его словам, целью санкций и введенного G7 ценового ограничения в 60 долларов за баррель является обеспечение стабильных мировых поставок нефти, в то же время нанося ущерб доходам Москвы.

Ностранд заявил, что покупатели могут покупать российскую нефть с более высокими скидками вне механизма ценового ограничения, если они не будут пользоваться западными услугами, такими как страхование и брокерские услуги.

Санкции против нефтяной отрасли РФ