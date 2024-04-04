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Войска РФ второй раз за вечер обстреливают Харьков, звучали взрывы

Четверг 04 апреля 2024 23:41
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Войска РФ второй раз за вечер обстреливают Харьков, звучали взрывы Фото: войска РФ второй раз за вечер обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска второй раз за вечер обстреляли Харьков сегодня, 4 апреля, в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - заявил глава Харьковской ОВА.

Мэр областного центра Игорь Терехов также подтвердил, что в городе были слышны взрывы, и призвал по возможности оставаться в безопасных местах.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты последнее время регулярно обстреливают Харьков. Целями постоянно становятся объекты гражданской инфраструктуры, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, сегодня, 4 апреля, ночью оккупанты ударили "Шахедами" по многоэтажкам и частным домам в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Как отмечал недавно в интервью РБК-Украина глава Харьковской ОВА, россияне усилили обстрелы не только Харькова, но и области. Также, по его словам, для атак на областной центр враг впервые начал использовать управляемые авиабомбы.

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Харьков Вторжение России в Украину Взрывы
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