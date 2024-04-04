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В Харькове раздаются взрывы: оккупанты бьют по городу

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 12:57
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В Харькове раздаются взрывы: оккупанты бьют по городу Фото: в Харькове раздаются взрывы 4 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове 4 апреля снова гремят взрывы. Оккупанты бьют по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, комментарий мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона, Воздушные силы ВСУ.

"Харьков и область: оккупанты наносят удары!" - написал Синегубов.

Два взрыва

Как отметил мэр Харькова Игоря Терехова, слышно было два взрыва.

"Только что прозвучали два мощных взрыва возле Харькова. Сейчас практически прекращены работы по восстановлению на жилых домах, пострадавших при ночных взрывах", - отметил он.

Воздушная тревога

В Харькове и области воздушная тревога была объявлена в 12:42. Взрывы раздались после объявления угрозы. Сейчас тревога звучит в части регионов Украины - Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Кировоградская области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – предупредили военные.

Обстрел Харькова

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ночью 4 апреля противник атаковал Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов". ПВО сбила 11 из них. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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