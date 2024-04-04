ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в условиях дефицита снарядов

Четверг 04 апреля 2024 20:52
UA EN RU
Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в условиях дефицита снарядов Архивное фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Он предоставил президенту подробный отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", - сказал президент.

Зеленский отметил, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках. Такие результаты президент назвал очень хорошими. Он отдельно выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 57 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян возле Белогоровки в Луганской области и поразили две системы ПВО противника.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет более 445 тысяч россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе