На территории Молдовы обнаружили обломки российского дрона (фото)

Правоохранители Молдовы сегодня, 4 апреля, на своей территории обнаружили обломки уничтоженного дрона с надписью "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.

Около 14:15, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле "Герань-2".

Фрагменты были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

Фото: Обломки дрона (t.me/politiadefrontiera)

На место немедленно прибыли компетентные органы, а доступ к месту, где были обнаружены обломки дрона, был ограничен. Сейчас обломки дрона анализируют специалисты.

Не первый случай