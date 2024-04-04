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В шести областях Украины вводят графики отключений: список и причина

Украина, Четверг 04 апреля 2024 18:55
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В шести областях Украины вводят графики отключений: список и причина Фото: "Укрэнерго" применит временные меры по ограничению света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 апреля, в шести областях Украины будут применены временные меры ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

По данным "Укрэнерго", временные меры по ограничению потребления будут осуществлены с 18:20 до 22:00. Под ограничения попали в частности:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская;
  • Сумская область.

"Причины применения ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции.
Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что объем ограничений умеренный, а облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

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