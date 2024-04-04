В шести областях Украины вводят графики отключений: список и причина

Сегодня, 4 апреля, в шести областях Украины будут применены временные меры ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

По данным "Укрэнерго", временные меры по ограничению потребления будут осуществлены с 18:20 до 22:00. Под ограничения попали в частности:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская;

Сумская область.

"Причины применения ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции.

Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что объем ограничений умеренный, а облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.