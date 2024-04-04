Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". Шило избрали меру пресечения и размер залога
Высший антикоррупционный суд избрал для экс-советника Офиса президента Артема Шило меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Во время заседания судья отметила, что срок содержания под стражей будет считаться со дня задержания Шило, то есть, со 2 апреля.
"Срок - 60 суток содержания под стражей. То есть до 31 мая 2024 года включительно", - добавила судья.
В том же числе Шилу была определена мера пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен.
Завладение средств "Укрзализныци"
В Украине разоблачили банду, завладевшую 94,7 млн гривен на АО "Укрзализныця". Уже вчера, 3 апреля, фигурантам дела объявили о подозрении, а именно:
- лидеру организованной группы - экс-советнику Офиса президента Артему Шило;
- двум участникам организованной группы;
- бывшему заместителю Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця";
- заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця";
- лицу, которое действовало от имени владельца компании-поставщика;
- подчиненному лидера организованной группы.
В том же числе Шилу сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця".
Детальнее о деятельности преступной группы можно узнать в материале РБК-Украина.
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