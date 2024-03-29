Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

РФ влаштувала чергову масовану атаку по українській енергетиці, Комітет ВРУ розглянув всі правки до законопроекту про мобілізацію, а в США висловили сумнів щодо готовності росіян почати новий наступ на Україну.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Масована атака по енергетиці

Росія вночі влаштувала чергову масовану атаку по об’єктах енергетики України, випустивши 99 повітряних цілей. З них 58 "Шахедів" і 26 ракет вдалося збити. Загалом під ударом було 10 регіонів. Постраждали шестеро людей, серед них дитина. Президент Володимир Зеленський згодом повідомив, що цілями ворога були Канівська та Дністровська ГЕС.

Детально про нічну атаку росіян по українській енергетиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, експерт Максим Білявський пояснив, навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та чим це може загрожувати Молдові.

Сирський дав інтерв'ю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що потреба в мобілізації 500 тисяч військових суттєва зменшилася. Також він розповів про ситуацію на фронті, сказав що для звільнення Залужного були вагомі причини та заявив, що у разі наступу Харків стане для росіян "фатальним містом".

Головні заяви головкома РБК-Україна зібрало в матеріалі.

Повернення тіл загиблих воїнів

Україна повернула додому тіла ще 121-го загиблого захисника. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

Удар по Одесі

Окупанти вдень випустили по Одесі дві керовані авіаційні ракети. Сили ППО збили ворожі цілі. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Є п'ятеро постраждалих, їх госпіталізовано. Двоє з них - діти 15 та 10 років.

Прогноз США щодо наступу Росії

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун висловив сумніви щодо спроможності РФ організувати новий великий наступ на Україну.

"Я не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося протягом минулого року. І, я б сказав, це майже м'ясорубка", - цитує Брауна Defence One.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Сторони обговорили двосторонні відносини, ситуацію в українських регіонах і глобальну безпеку. Особливу увагу приділили "формулі миру" і подальшим крокам її реалізації.

Як співголови, міністри також провели оглядове засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

Оновлений склад РНБО

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок оновленої роботи РНБО - Ради національної безпеки й оборони України та представив її нового секретаря Олександра Литвиненка, за скликання якого сьогодні вже пройшло засідання Ставки.

Законопроект про мобілізацію

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки розглянув усі поправки, подані нардепами до законопроєкту про мобілізацію, підтвердили РБК-Україна секретар та член Комітету Роман Костенко і Федір Веніславський.

Втім, на цьому робота ще не закінчена: далі ще врегулювання всіх питань, комітетське голосування та безпосередньо направлення на розгляд Верховною Радою. Детальніше про це та коли законопроект можуть розглянути в Раді - дізнайтеся в матеріалі.

Звільнення посла в Молдові

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова.

Відповідний указ від 29 березня оприлюднений на сайті ОП.

1,5 млрд доларів для України

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики. Кошти надійшли від Японії та Британії через механізм Світового банку. Щоб отримати їх, Київ виконав вісім необхідних вимог. Гроші планують спрямувати на підтримку ключових пріоритетів держбюджету.

Розслідування загибелі помічника Залужного завершили

ДБР завершило розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову.

За даними слідства, військовий, який подарував на день народження гранати колезі, не попередив про їх справжність, і під час розпакування "подарунка" одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки.

Раніше військовому оголошували про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Зараз він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Тарифи, пенсії, субсидії

В Україні перерахують пенсії на підставі підвищення мінімальної зарплати з квітня. Суми в платіжках за комуналку суттєво зменшаться, адже в більшості населених пунктів достроково завершується опалювальний сезон. Докладно про те, що буде з пенсіями, тарифами та субсидіями на оплату послуг ЖКГ наступного місяця дізнайтеся тут.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму. Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,9974 грн за 1 долар (-0,2240 грн).

Погода

На вихідних погода в Україні буде сонячною та теплою, температура повітря прогріється до +20 +25 градусів.

Переведення годинників на літній час

Україна 31 березня переходить на літній час. О 3 годині ночі годинники треба буде перевести на годину вперед. У Мінекономіки пояснюють, що цей механізм є економічно вигідним.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави й відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби", - йдеться у повідомленні відомства.

Відключення світла

Сьогодні вдень "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Водночас у Харкові оновили графіки відключень світла, які будуть діяти з 1 по 7 квітня.

Світ

США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун заявив, що передача Україні далекобійних ракет ATACMS уже не така ризикована, як це було раніше. У 2022 році РФ публічно заявляла, що надання такої зброї Україні нібито перетне "червону лінію".

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зараз "найкритичніший момент" в історії з часів Другої світової війни, а наступні два роки, на його думку "будуть вирішальними".

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що організація постачання снарядів Україні в рамках чеської ініціативи вже розпочалася. Точні терміни доставки поки що не розкривають.

Німеччина

Російський диктатор Володимир Путін хоче втягнути НАТО у війну, вважає глава німецького МЗС Анналена Бербок та додала, що уряд Німеччини ніколи цього не допустить. Крім того, вона зазначила, що глава Кремля недоступний для аргументів та закликів до людяності і "напевно не хоче вести переговори".

Румунія

У Румунії знову впав, імовірно, російський дрон. Цього разу БПЛА знайшли за вісім кілометрів від Бреїла - портового міста на Дунаї, що розташоване за сорок кілометрів від кордону з Україною. На оприлюднених у мережі фото можна побачити написи кирилицею на уламках. Своєю чергою румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку каже, що поки не може підтвердити, що це був російський дрон.

Китай

Китай збирається "у свій спосіб" сприяти переговорам між Україною та РФ. З такою заявою виступив голова китайського МЗС Лінь Цзянь. За його словами, позиція офіційного Пекіна щодо "української кризи" є послідовною і чіткою.

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на початку травня вирушить в США, щоб зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Це буде перший візит Ердогана до США з часів президентства Дональда Трампа.

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