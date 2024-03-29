Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РФ устроила очередную массированную атаку по украинской энергетике, Комитет ВРУ рассмотрел все поправки к законопроекту о мобилизации, а в США выразили сомнение в готовности россиян начать новое наступление на Украину.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Массированная атака по энергетике

Россия ночью устроила очередную массированную атаку по объектам энергетики Украины, выпустив 99 воздушных целей. Из них 58 "Шахедов" и 26 ракет удалось сбить. В общей сложности под ударом было 10 регионов. Пострадали шесть человек, среди них ребенок. Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что целями врага были Каневская и Днестровская ГЭС.

Подробно о ночной атаке россиян по украинской энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, эксперт Максим Белявский объяснил, зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и чем это может угрожать Молдове.

Сырский дал интервью

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформу сообщил, что потребность в мобилизации 500 тысяч военных существенно уменьшилась. Также он рассказал о ситуации на фронте, сказал, что для увольнения Залужного были веские причины и заявил, что в случае наступления Харьков станет для россиян "фатальным городом".

Главные заявления главкома РБК-Украина собрало в материале.

Возвращение тел погибших воинов

Украина вернула домой тела 121 погибшего защитника. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления.

Удар по Одессе

Оккупанты днем выпустили по Одессе две управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО сбили вражеские цели. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Есть пять пострадавших, они госпитализированы. Двое из них - дети 15 и 10 лет.

Прогноз США о наступлении России

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун выразил сомнения в способности РФ организовать новое большое наступление на Украину.

"Я не знаю, смогут ли россияне организовать большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на произошедшее в течение прошлого года. И, я бы сказал, это почти мясорубка", - цитирует Брауна Defence One.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в украинском регионе и глобальную безопасность. Особое внимание уделили "формуле мира" и дальнейшим шагам ее реализации.

Как сопредседатели, министры также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.

Обновленный состав СНБО

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале обновленной работы СНБО - Совета национальной безопасности и обороны Украины и представил ее нового секретаря Александра Литвиненко, по созыву которого сегодня уже прошло заседание Ставки.

Законопроект о мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки, поданные нардепами в законопроект о мобилизации, подтвердили РБК-Украина секретарь и член Комитета Роман Костенко и Федор Вениславский.

Впрочем, на этом работа еще не закончена: дальше еще урегулирование всех вопросов, комитетское голосование и непосредственное направление на рассмотрение Верховной Радой. Детальнее об этом и когда законопроект могут рассмотреть в Раде - узнайте в материале.

Увольнение посла в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова.

Соответствующий указ от 29 марта опубликован на сайте ОП.

1,5 млрд долларов для Украины

Украина получила 1,5 млрд долларов займа. Средства поступили от Японии и Британии через механизм Всемирного банка. Чтобы получить их, Киев выполнил восемь необходимых требований. Деньги планируют направить на поддержку ключевых приоритетов госбюджета.

Расследование гибели помощника Залужного было завершено

ГБР завершило расследование в отношении офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

По данным следствия, военный, подаривший на день рождения гранаты коллеге, не предупредил об их подлинности, и при распаковке "подарка" одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки.

Ранее военному объявляли о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов. Сейчас он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тарифы, пенсии, субсидии

В Украине состоится перерасчет пенсий на основании повышения минимальной зарплаты с апреля. Суммы в платежках за коммуналку существенно снизятся, ведь в большинстве населенных пунктов досрочно завершается отопительный сезон. Подробно о том, что будет с пенсиями, тарифами и субсидиями на оплату услуг ЖКХ в следующем месяце, узнайте здесь.

Курс

Доллар дешевеет третий день после исторического максимума. Официальный курс по состоянию на 1 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,9974 грн за 1 доллар (-0,2240 грн).

Погода

На выходных погода в Украине будет солнечной и теплой, температура воздуха прогреется до +20+25 градусов.

Перевод часов на летнее время

Украина 31 марта переходит на летнее время. В 3 часа ночи часы нужно будет перевести на час вперед. В Минэкономики объясняют, что этот механизм экономически выгоден.

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", - говорится в сообщении ведомства.

Отключения света

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В то же время в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Мир

США

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS уже не так рискована, как это было ранее. В 2022 году РФ публично заявляла, что предоставление такого оружия Украине якобы пересечет "красную линию".

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас самый "критический момент" в истории со времен Второй мировой войны, а следующие два года, по его мнению, "будут решающими".

Германия

Российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну, считает глава немецкого МИД Анналена Бербок и добавила, что правительство Германии никогда этого не допустит. Кроме того, она отметила, что глава Кремля недоступен для аргументов и призывов к человечности и "наверняка не хочет вести переговоры".

Румыния

В Румынии снова упал, вероятно, российский дрон. На этот раз БПЛА нашли в восьми километрах от Бреила - портового города на Дунае, расположенном в сорока километрах от границы с Украиной. На опубликованных в сети фото можно увидеть надписи кириллицей на обломках. В свою очередь румынский премьер-министр Марчел Чолаку говорит, что пока не может подтвердить, что это был российский дрон.

Китай

Китай собирается "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и РФ. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Линь Цзянь. По его словам, позиция официального Пекина относительно "украинского кризиса" является последовательной и четкой.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале мая отправится в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Это будет первый визит Эрдогана в США со времен президентства Дональда Трампа.

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