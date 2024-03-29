Бербок: Путін хоче втягнути НАТО у війну, але Німеччина не дозволить цього

Російський диктатор Володимир Путін намагається втягнути НАТО у війну, однак Німеччина не дозволить цьому статись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федерального міністра закордонних справ Анналену Бербок, яку цитує місцеве видання Tagesschau .

"Метою Путіна було і є знищити існування України як незалежної, вільної країни і втягнути НАТО у війну", - заявив Бербок та зауважила, що німецький уряд не дозволить цьому статись.

Зокрема голова німецького МЗС відзначила, що голова Кремля не відкритий для аргументів, закликів до людяності й не бажає вести переговори.

НАТО готується до ескалації

Раніше видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.