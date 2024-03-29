Тарифи, пенсії, субсидії: чи чекати на підвищення у квітні

В Україні перерахують пенсії на підставі підвищення мінімальної зарплати з квітня. Суми в платіжках за комуналку суттєво зменшаться, адже в більшості населених пунктів достроково завершується опалювальний сезон.

При підготовці використовувалися: постанова Кабміну №185 від 23 лютого 2024, закон про Державний бюджет України на 2024 рік, публікації сайту "На пенсії", дані Міністерства соціальної політики, Міненерго та повідомлення Урядового порталу.

Докладно про те, що буде з пенсіями, тарифами та субсидіями на оплату послуг ЖКГ наступного місяця – на РБК-Україна .

Зміст:

Перерахунок пенсій. Чи варто чекати на підвищення

1 квітня в Україні зросте гарантований розмір мінімальної заробітної плати (МЗП) з 7100 до 8000 грн. Це підвищення впливає на низку показників, зокрема податки, збори, а також пенсійні виплати.

Після підвищення МЗП мають зрости також мінімальні пенсії для осіб від 65 років, що мають 35 (чоловіки) або 30 (жінки) років страхового стажу. Пенсія для таких громадян не може бути меншою за 3200 грн – 40% від мінімальної зарплати (раніше 2840 грн).

Водночас українці віком від 65 років із наявним повним стажем вже мають отримувати пенсію понад 3200 грн. Відповідно до постанови Кабміну №185, з 1 березня 2024 держава гарантує доплату цим категоріям отримувачів до 3370 грн, якщо їх пенсія є меншою.

Фото: пенсії перерахують для осіб від 65 років із повним страховим стажем (Getty Images)

Варто зазначити, що перерахунок на підставі підвищення розміру мінімалки відбудеться лише для непрацюючих пенсіонерів.

При цьому з 1 квітня 2024 виплати автоматично перерахують пенсіонерам, які продовжують працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку.

Фініш опалювального сезону. Що буде з тарифами ЖКГ

Суми у платіжках за комуналку наступного місяця будуть значно меншими. Через сприятливі погодні умови у більшості населених пунктів місцеві органи влади ухвалили рішення про завершення опалювального сезону достроково – наприкінці березня, а не в середині квітня, як зазвичай.

Тому за послуги опалення українцям доведеться сплатити останній раз за березень 2024.

Електроенергія

Раніше в уряді запевняли, що вартість послуг електроенергії залишатиметься незмінною як мінімум до завершення опалювального сезону. Наразі немає інформації про зміну вартості світла.

Попри завершення опалювального періоду, побутові споживачі платитимуть за енергопостачання за встановленим тарифом – 2,64 грн/кВт-год (для двозонних лічильників нічний тариф нижчий – 1,23 грн/кВт-год).

"Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється", – зазначали в Міненерго.

При цьому на тлі нових ударів РФ по енергосистемі в березні почалася ширитися інформація про можливе підвищення тарифів, як було внаслідок атак минулого року.

Однак міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що говорити про це зарано. Жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів немає.

Фото: газ для населення у квітні коштуватиме 7,96 грн/куб.м (Віталій Носач, РБК-Україна)

Газопостачання

У квітні 2024 ціна на газ для населення залишатиметься незмінною – 7,96 грн/кубометр.

Це стосується майже 98% побутових споживачів, які користується послугами "Нафтогазу". Приблизно 2% населення використовує послуги інших постачальників газу, тому їх тариф може дещо відрізнятися – від 7,7 до 9,9 грн/куб.м.

Варто зазначити, що для непобутових споживачів (підприємств, які є виробниками тепла для потреб населення та бюджетних установ) пільгова ціна на газ діятиме до 15 квітня 2024 року. Саме до того часу Кабмін продовжив дію режиму спеціальних зобов'язань (ПСО).

Холодна вода

Підвищення тарифів на воду обговорюється протягом багатьох місяців. Рішення вже навіть було ухвалене НКРЕКП у 2023 році, але потім скасовано через критику влади.

Проте проєкт щодо нових цін на водопостачання знову можуть винести на розгляд. Планується двоетапне зростання вартості послуг в середньому на 30%. Тарифи для кожного водоканалу відрізнятимуться, адже залежать від низки факторів: доступ до водних ресурсів у конкретному населеному пункті, вартість електроенергії та інші аспекти.

До прикладу, у Києві новий тариф на першому етапі підвищення пропонується у розмірі 40,77 грн/куб.м проти нинішнього 30,38 грн/куб.м.

Тарифний мораторій

На період воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування уряд запровадив мораторій на підвищення тарифів. Було заборонено змінювати ціни на послуги теплопостачання, гарячої води, розподілу газу.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів може бути скасовано лише у 2025 році.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допустила поступове зростання тарифів на газ та електроенергію для населення.

Розмір субсидії у квітні 2024

Наступного місяця українці продовжать отримувати субсидії на опалювальний сезон. Хоча фактично він завершився у більшості населених пунктів, субсидія розрахована на період із жовтня 2023 до квітня 2024, включно. Надалі її розмір перерахують на неопалювальний період автоматично тим, хто отримував субсидію раніше.

Нагадаємо, у державному бюджету на 2024 рік закладено на житлові субсидії 49,9 млрд грн для приблизно 3,2 млн домогосподарств. Середній розмір субсидії складає 1410 грн. Також цього року уряд реалізує експериментальний проєкт субсидій на тверде паливо (дрова, вугілля) для домогосподарств, які не мають можливості опалювати житло газом.

Фото: у квітні українці отримуватимуть субсидії без змін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом право на отримання субсидії в Україні мають родини, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального місячного доходу.

Важливо, щоб домогосподарство не мало боргів за комуналку або простроченої понад 3 місяці заборгованості, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів, – 680 грн. Заява на призначення субсидії подається до Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг або через Дію.

Варто зазначити, що невдовзі в Україні з'явиться новий вид субсидії – на оренду житла для переселенців. Мінсоцполітики планує запровадити додатковий інструмент підтримки ВПО, який може запрацювати вже у червні 2024.

Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні країни, залежатиме від кількості осіб у родині, доходів домогосподарства, спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.