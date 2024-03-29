ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський звільнив посла у Молдові

П'ятниця 29 березня 2024 13:12
UA EN RU
Зеленський звільнив посла у Молдові Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави.

"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова", - йдеться в указі.

Марко Шевченко

Народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.

З грудня 2019 року - посол України у Молдові.

Інші призначення Зеленського

Президент призначив першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійним представником при міжнародних організаціях у Відні.

Крім того, Зеленський призначив послом в Азербайджані Юрія Гусєва, який до цього очолював "Укроборонпром".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Молдова
NEWS
"Наступ" на Харків, фронт, мобілізація та ротація: головне з інтервʼю Сирського
"Наступ" на Харків, фронт, мобілізація та ротація: головне з інтервʼю Сирського
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії