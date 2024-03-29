Зеленський звільнив посла у Молдові
Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави.
"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова", - йдеться в указі.
Марко Шевченко
Народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.
З грудня 2019 року - посол України у Молдові.
Інші призначення Зеленського
Президент призначив першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійним представником при міжнародних організаціях у Відні.
Крім того, Зеленський призначив послом в Азербайджані Юрія Гусєва, який до цього очолював "Укроборонпром".
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