Законопроект про мобілізацію. Комітет пройшов всі правки: які питання лишаються і що далі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки розглянув усі поправки, подані нардепами до законопроєкту про мобілізацію. Втім, на цьому робота ще не закінчена: далі ще врегулювання всіх питань, комітетське голосування та безпосередньо направлення на розгляд Верховною Радою.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко та член Комітету Федір Веніславський

Комітет пройшов всі правки

"Так, ми закінчили поправки розглядати ті, які були в таблиці поправок. За сам законопроєкт ще не голосував Комітет. Тому що в нас ще є деякі питання, які ми будемо врегульовувати комітетськими правками", - сказав виданню Костенко.

Інформацію РБК-Україна також підтвердив і член комітету Веніславський. Зауваживши, що було розглянуто всі поправки, яких понад 4200.

"Але під час цієї роботи ми, по-перше, були змушені пропустити деякі питання, щоби повернутись до них, коли буде узгоджена фінальна концепція законопроекту і не допустити протиріч між окремими нормами. Тому ми не можемо сказати, що Комітет уже постійно завершив свою роботу над документом", - пояснив він.

Які питання залишилися

За словами Веніславського, серед питань, які залишилось допрацювати - це зокрема коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також - для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Крім того, залишили на кінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

"Нагадаю, що у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках", - зауважив член Комітету.

Він також розповів, що спочатку Комітет схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Але вже під час розгляду самих поправок у нас фактично "відпали" чи не усі перелічені обмеження.

"Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоби певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроекту", - каже Веніславський.

Він допускає, що, ймовірно, в Комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

"Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроекті - людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг", - розповів Веніславський.

Що далі й коли друге читання в Раді

Протягом наступних кількох днів секретаріат Комітету проведе свою частину роботи над проектом.

"Зараз Комітет, зокрема секретаріат, пішов працювати над комітетськими правками, які ми також голосували, щоб ті чи інші визначення краще виписати", - розповів РБК-Україна нардеп Костенко.

Обидва нардепи проінформували, що засідання Комітету відбудеться не раніше середини наступного тижня. Орієнтовно середа або ж четвер. І якщо все буде виписано, то Комітет може й проголосувати за висновок.

"Секретаріат Комітету протягом наступних кількох днів проведе свою частину роботи над проектом. Далі приблизно в середині наступного тижня ми проведемо фінальне засідання Комітету, на якому ми маємо все узгодити і проголосувати за висновок", - сказав Веніславський.

Своєю чергою Костенко допускає, що Верховна Рада може розпочати розглядати законопроект в сесійній залі другому читанні в середині квітня.

"Я думаю, що, скажімо в середині квітня його (законопроект про мобілізацію - ред.) можуть направити в зал", - каже Костенко.

Але він підкреслює, що це лише приблизний термін.