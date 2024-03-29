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Ніби квітень. Синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні березня

П'ятниця 29 березня 2024 13:23
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Ніби квітень. Синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні березня Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні в останні вихідні березня буде сонячною і теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Тали Діденко в Facebook.

"30-31 березня буде ніби квітень", - заявила вона.

За прогнозом синоптика, в Україні на вихідних скрізь очікується сонячна погода та температура +20 +25 градусів. Однак 30 березня на сході буде трохи холодніше -+1 5+18 градусів.

У Києві 30 та 31 березня світитиме сонце, а температура повітря прогріється до +20 +22 градуси.

Крім того, синоптик додала, що перше похолодання слід очікувати у вівторок, 2 квітня, у західних областях, а у середу, 3 квітня, у більшості областей України.

"А поки що - березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", - підкреслила вона.

Синоптики зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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