Ніби квітень. Синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні березня

Погода в Україні в останні вихідні березня буде сонячною і теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Тали Діденко в Facebook.

"30-31 березня буде ніби квітень", - заявила вона.

За прогнозом синоптика, в Україні на вихідних скрізь очікується сонячна погода та температура +20 +25 градусів. Однак 30 березня на сході буде трохи холодніше -+1 5+18 градусів.

У Києві 30 та 31 березня світитиме сонце, а температура повітря прогріється до +20 +22 градуси.

Крім того, синоптик додала, що перше похолодання слід очікувати у вівторок, 2 квітня, у західних областях, а у середу, 3 квітня, у більшості областей України.

"А поки що - березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", - підкреслила вона.