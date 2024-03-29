Прем'єр Румунії поки не може підтвердити, що безпілотник, що впав, російський
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не зміг сказати, чи був безпілотник, що впав поблизу кордону з Україною, російського походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Libertatea.
"Давайте почекаємо розслідування. Якщо ми подивимося на кратер, то там не було вибуху, тому він не міг заподіяти шкоди, навіть якби впав в іншому районі", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів, чи вказують проведені наразі перевірки на походження безпілотника.
При цьому прем'єр додав, що наразі немає постраждалих "і немає таких проблем".
"Ми сподіваємося, повторюю, бути якомога менше, або уникати цих подій, наскільки це можливо", - заявив Чолаку.
Безпілотник у Румунії
29 березня на румунській фермі біля кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника. Декілька армійських пошукових груп були направлені на острів Велика Браїла для проведення розслідування.
Наразі Міністерство оборони Румунії та правоохоронці проводять розслідування за фактом падіння безпілотника.
Пізніше румунські ЗМІ опублікували фото безпілотника, що впав, і його елементи містять написи на кирилиці. При цьому зазначалося, що під час падіння безпілотника утворився чотириметровий кратер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.