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Китай збирається "у свій спосіб" сприяти переговорам між Україною та РФ

П'ятниця 29 березня 2024 15:58
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Китай збирається "у свій спосіб" сприяти переговорам між Україною та РФ Фото: речник МЗС КНР Лінь Цзянь (Courtesy of China's Ministry of Foreign Affairs)
Автор: Наталія Кава

Китай висловив чітку та послідовну позицію країни щодо ситуації в Україні, та буде сприяти миру у власний спосіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

За його словами, позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою.

"Ми завжди були віддані конструктивній ролі у досягненні припинення вогню, зупинці бойових дій і політичному врегулюванні кризи, і ми будемо продовжувати переконувати в необхідності миру і сприяти переговорам у свій спосіб, щоб просунути якнайшвидше політичне врегулювання кризи", - сказав він.

Участь Китаю у Глобальному саміті миру

Нагадаємо, Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.

Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

Минулого року Пекін представив свій "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.

Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти країнах, включаючи Росію та Україну.

Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з Росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, особливо Москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство "без кордонів" у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення.

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