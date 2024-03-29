Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювали наслідки ударів окупантів по енергетиці та нові поставки зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.
"Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні", - йдеться в повідомленні.
Удари по енергетиці
За словами президента, російські терористи знову били по українській енергетиці. На Ставці про завдані збитки та відновлювальні роботи доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов.
"Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх впровадження на інших об'єктах", - додав президент.
Окупанти цілили по двох українських ГЕС
Також Зеленський повідомив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.
"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова", - сказав глава України.
За словами президента, вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні.
Нова зброя для України
Президент зазначив, що другим питанням на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.
"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси", - додав Зеленський.
Президент доручив посилити роботу з партнерами, він розраховує на їхню швидку реакцію.
Обстріл України 29 березня
Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.
Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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