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"Укренерго" застосувало аварійні відключення ще в трьох областях: список

П'ятниця 29 березня 2024 15:42
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"Укренерго" застосувало аварійні відключення ще в трьох областях: список Фото: "Укренерго" застосувала аварійні відключення ще в трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної атаки росіян аварійні відключення застосували ще у трьох областях України. Обмеження діятимуть до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Аварійні відключення застосували у:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській областях.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - пише "Укренерго".

У тому ж числі обмеження продовжують діяти у:

  • Харківській області;
  • Кривому Розі.

Атака на Україну у ніч на 29 березня

Цієї ночі терористи завдали Україні потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Ворог застосував різні типи ракет й ударних безпілотників. Загалом було випущено 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 БпЛА.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.

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