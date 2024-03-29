Росіяни атакували Одесу двома ракетами: від уламків постраждали діти
Російські окупанти з акваторії Чорного моря спрямували 2 керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі було збито, однак від уламків постраждали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Повітряні сили ЗС України.
"В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано. Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", - заявив Кіпер.
Він зауважив, що наслідки атаки наразі уточнюються.
"Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!", - сказав глава ОВА.
Оновлено о 15:59.
Повітряні Сили ЗС України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Оновлено о 16:14.
Кіпер повідомив, що за уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 та 10 років.
"Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - додав глава ОВА.
Обстріл України 29 березня
Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.
Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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