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Балістика з Криму, "Кинджали" та пуски з Ту-95. Всі подробиці нічної атаки по Україні

П'ятниця 29 березня 2024 07:30
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Балістика з Криму, "Кинджали" та пуски з Ту-95. Всі подробиці нічної атаки по Україні Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вранці 29 березня атакували Україну різними ракетами. Пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела інформації: Telegram-канал Повітряних Сил, Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації, Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака, Telegram-канал Укренерго

Атака росіян по Україні

Пізнього вечора 28 березня росіяни запустили "Шахеди" Україною. Також деякі регіони атакували ракетами.

Рано-вранці агресор запустив по Україні крилаті ракети з бортів Ту-95М.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу!"
Попередньо здійснено пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Вирушайте в укриття", - повідомили у Повітряних силах.

Після злетів МІГ-31К, з якого росіяни запустили "Кинджали". Також росіяни запустили балістику з тимчасово окупованого Криму.

Напрямки ракет

Крилаті ракети увійшли до України через Харківську область. Рухалися у Полтавську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області. Пізніше ракети почали летіти у західні області України.

Пролітали Волинську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Рівненську області.

Дніпропетровська область

Росіяни запустили ракети по Дніпропетровській області.

"Авіаційні ракети, що керуються, на Дніпропетровську область у північному напрямку", - повідомили в Повітряних Силах.

Пізніше у Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. В одному з районів Кам'янського зникла електрика.

Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.

"Ворог атакував ряд об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці - згодом", - заявив Лисак.

Під час масованої атаки росіяни атакували Дніпро, у деяких районах виникли перебої зі світлом.

В "Укренерго" заявили, що на Дніпропетровщині впроваджують графіки аварійних відключень.

Івано-Франківськ

У місті під час масованої атаки пролунали вибухи. Причини з'ясовуються.

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