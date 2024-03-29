Балістика з Криму, "Кинджали" та пуски з Ту-95. Всі подробиці нічної атаки по Україні
Росіяни вранці 29 березня атакували Україну різними ракетами. Пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна .
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела інформації: Telegram-канал Повітряних Сил, Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації, Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака, Telegram-канал Укренерго
Атака росіян по Україні
Пізнього вечора 28 березня росіяни запустили "Шахеди" Україною. Також деякі регіони атакували ракетами.
Рано-вранці агресор запустив по Україні крилаті ракети з бортів Ту-95М.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу!"
Попередньо здійснено пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Вирушайте в укриття", - повідомили у Повітряних силах.
Після злетів МІГ-31К, з якого росіяни запустили "Кинджали". Також росіяни запустили балістику з тимчасово окупованого Криму.
Напрямки ракет
Крилаті ракети увійшли до України через Харківську область. Рухалися у Полтавську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області. Пізніше ракети почали летіти у західні області України.
Пролітали Волинську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Рівненську області.
Дніпропетровська область
Росіяни запустили ракети по Дніпропетровській області.
"Авіаційні ракети, що керуються, на Дніпропетровську область у північному напрямку", - повідомили в Повітряних Силах.
Пізніше у Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. В одному з районів Кам'янського зникла електрика.
Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.
"Ворог атакував ряд об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці - згодом", - заявив Лисак.
Під час масованої атаки росіяни атакували Дніпро, у деяких районах виникли перебої зі світлом.
В "Укренерго" заявили, що на Дніпропетровщині впроваджують графіки аварійних відключень.
Івано-Франківськ
У місті під час масованої атаки пролунали вибухи. Причини з'ясовуються.
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