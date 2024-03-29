Глави МЗС України та Індії зустрілись для переговорів: про що домовились

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм індійським колегою у Нью-Делі. Вони провели двосторонні переговори та оглядове засідання міжурядової комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ в Telegram .

"Під час наших щирих і всеосяжних переговорів з індійським колегою Субраманьяном Джайшанкаром ми обговорили двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та питання глобальної безпеки", - повідомив Кулеба за підсумками переговорів.

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Крім того, вони також провели оглядове засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

"Ми домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни Росії проти України, а також визначити нові перспективні проєкти, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - підсумував глава МЗС України.

Варто зауважити, що Кулеба попередив Індію про "червоні лінії" у разі фінансування військової машини РФ.