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Доставку снарядів для України в рамках ініціативи Чехії вже організовують, - МЗС Польщі

Рига, П'ятниця 29 березня 2024 17:00
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Доставку снарядів для України в рамках ініціативи Чехії вже організовують, - МЗС Польщі Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалася. Точні терміни доставки поки що не розкривають.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.pl.

"Той факт, що вона (ініціатива Чехії - ред.) вже отримала тверді обіцянки про підтримку, підкріплені грошима, і що транспортування вже організується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням", - заявив Сікорський.

Він також додав, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України". При цьому він відмовився називати конкретні суми та пояснив це "військовою таємницею".

"Я не почуваюся уповноваженим говорити про конкретні суми", - наголосив міністр.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

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