"Наступ" на Харків, фронт, мобілізація та ротація: головне з інтервʼю Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в новому інтерв'ю повідомив, що потреба в мобілізації 500 тисяч військових суттєва зменшилася. Також він розповів про ситуацію на фронті та заявив, що у разі наступу Харків стане для росіян "фатальним містом".

"Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених"

Головком визнає, що ситуація на фронті дійсно складна. Але водночас пояснює - на фронті вона й не буває іншою.

"Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Окрім того, кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", - заявив Сирський.

За його словами, поточна обстановка на певних напрямках залишається напруженою, окупанти нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі, а також продовжують застосовувати тактику масованих штурмів, попри значні втрати.

Також Сирський акцентував, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи - керовані авіабомби та щільно "криє" мінометами та артилерією. Зокрема, ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але, за його словами, зараз на певних ділянках фронту вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це відразу позначилося на обстановці в цілому. При цьому наші бійці мають перевагу в ефективному застосуванню безпілотників.

"Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області", - каже Сирський.

Мета українських воїнів зараз, за словами головкома, - це не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій.

Про відставку Залужного

На питання, з чим була пов'язана відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, Сирський прямо не відповів, але зауважив: "У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо".

"Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі. Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді", - додав Сирський.

Про ротації

За словами Сирського, на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту. Він зазначив, що це дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.

"Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла", - констатував головком.

При цьому він підкреслює - українці далі йдуть захищати свою країну, зокрема, повертаючись з-за кордону.

"Ми маємо багато добровольців, і це - не перебільшення. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх розв’язати", - розповідає Сирський.

Про мобілізацію 500 тисяч осіб: "цифра суттєво зменшена"

Головнокомандувач ЗСУ також прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що до Сил оборони України треба мобілізувати ще близько 450-500 тисяч осіб. За його словами, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди - не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій", - каже Сирський.

Наразі, як зазначив головком, Генштаб переглядає чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Що дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Про вихід з Авдіївки

Також головнокомандувач пояснив, чому ЗСУ довелося відвести свої сили з Авдіївки Донецької області.

"Тому, що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", - заявив Сирський.

За його словами, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон.

"Варто також пам’ятати, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі. Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", - додає Сирський.

Чи є загроза для Харкова?

Заяви окупантів та низки повідомлень в західних ЗМІ про те, що РФ нібито може знову спробувати захопити Харків, Сирський коментує так - ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій не можна, але якщо Росія і наважиться на такий крок, то він стане для неї фатальним.

"На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - сказав він.

Про брак озброєння та боєприпасів

Також Сирський в інтерв'ю звернув увагу, що Україна могла б досягти більших успіхів на фронті якби союзники надали все необхідне озброєння. Це зокрема стосується і Харківського наступу, де також не вистачало ресурсів.

Крім того, пояснює головком, відсутність необхідної кількості зброї та боєприпасів дозволила росіянам глибоко закопатися в землю на півдні України, у Запорізькій області, і штурм цих позицій, без ефективної підтримки з повітря, вартував нам людських втрат та втрат техніки. Останній випадок - Авдіївка.

"Ми б, безперечно, зберегли ці позиції за наявності достатньої кількості насамперед засобів ППО та артилерійських снарядів", - підкреслює Сирський.

Він розповідає, що тепер Сили оборони виконують завдання на всій величезній лінії фронту, фактично за нестачі озброєння та боєприпасів. На його думку, в цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням. Він вірить, що "снарядний голод" можна вирішити, якщо союзники допоможуть Україні в обсягах, яких обіцяють.

"Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потребують її Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником", - додає головком.